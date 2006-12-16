Россия – 2-я на Кубке Первого канала, «Сити» уничтожил «Арсенал», Загитова не завершает карьеру, осечки «Интера» и «Реала» и другие новости утра

1. Россия стала 2-й на Кубке Первого канала, обыграв Финляндию на «Газпром Арене». Матч на футбольном стадионе собрал 67 877 зрителей. Турнир выиграли шведы, которые ранее на Кубке «Карьялы» были лишь четвертыми.

На турнире также случился курьезный инцидент: организаторы включили чехам гимн Казахстана. Пришлось извиняться.

2. «Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» (3:0), забив все три мяча еще до перерыва, и отстает от «Ливерпуля» на 14 очков. «Тоттенхэм» вырвал победу над «Вулверхэмптоном» и идет 5-м, выиграв 4 из 5 матчей АПЛ при Моуринью, а «МЮ» поделил очки с «Эвертоном» и занимает 6-ю строчку.

Кстати, китайский телеканал отменил трансляцию матча «Арсенал» – «Сити» после того, как Месут Озил осудил притеснения уйгуров в Китае.

3. Норвегия выиграла мужскую эстафету на Кубке мира по биатлону, Германия – 2-я, Россия – 6-я. Норвежка Тириль Экхофф выиграла гонку преследования на Кубке мира в Хохфильцене, россиянка Светлана Миронова – 11-я, Кристина Резцова – 18-я.

4. «Реал» спас матч с «Валенсией» (1:1) благодаря голу Бензема на 95-й минуте и упустил шанс обойти «Барсу». Все результаты – здесь, класико уже в среду.

5. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сообщила, что не собирается завершать карьеру. Ранее она объявила, что берет паузу и пропустит остаток сезона.

6. «Ювентус» обыграл «Удинезе» (3:1), «Интер» упустил победу над «Фиорентиной» (1:1) в добавленное время, но все равно возглавил таблицу. Все результаты дня – тут.

Криштиану Роналду сделал дубль и забил в 4-м матче подряд за «Юве». Португалец – единственный игрок топ-5 лиг, забивший не менее 10 голов в 15 последних сезонах.

7. Фаны «Райо Вальекано» на матче Сегунды с «Альбасете» скандировали «Зозуля – ####### нацист». Игра была прервана после предупреждения по стадиону, Ла Лига поддержала это решение.

8. НХЛ. Гол Зыкова помог «Вегасу» обыграть «Ванкувер». Другие результаты – здесь.

9. Мировой кубок вызова. Юниорская сборная России (U18) победила в финале Восточную Канаду и впервые выиграла трофей.

10. В Бундеслиге менхенгладбахская «Боруссия» проиграла «Вольфсбургу» и не использовала шанс выйти на первое место.

11. НБА. «Бруклин» взял верх над «Филадельфией», «Лейкерс» оказались сильнее «Атланты». Остальные результаты – здесь.

12. «Бавария» может выкупить Коутиньо за 80-100 млн евро, решение примут не раньше весны.

13. Юношеская команда «Герты» ушла с поля из-за расизма, выигрывая 2:0 в матче.

Цитаты дня.

Слуцкий о Голландии: «Один человек сказал: «Есть ощущение – вас Путин прислал, чтобы создать позитивный образ о русских»

Плющенко – Тутберидзе: «В переманивании вам равных нет. Берете только готовых детей с тройными прыжками»

Тарасова – на вопрос о заявлении команды Тутберидзе: «Идите все к чертовой матери вместе взятые»