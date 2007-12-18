Дзюба, Кокорин, Мамаев и Хабиб – в топ-30 по упоминаниям в российских СМИ в 2019-м

Нападающий Артем Дзюба занял наивысшее место среди спортсменов в топ-50 российских персон по упоминаниям в отечественных СМИ за 2019 год.

Дзюба оказался на 20-м месте в списке. Из других спортсменов в рейтинг попали форвард «Зенита» Александр Кокорин (23-е место), хавбек Павел Мамаев (28-е место), боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов (30-е место) и нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин (45-е место).

Также на 44-м месте рейтинга оказался бывший министр спорта РФ Виталий Мутко.

Первое место в рейтинге занял президент России Владимир Путин.

Рейтинг построен по количеству сообщений в российских СМИ на основе базы системы «Медиалогия», которая включает более 53 тысяч источников (ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ). Период исследования — с 1 января по 13 декабря.