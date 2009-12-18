Евгения Медведева: «Бизнес-класс в самолете – это необходимость. Спортсмены не экономят на здоровье»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала об участии в шоу Илья Авербуха «Волшебник страны Оз».

– Легко ли тренер дал согласие на ваше участие в новогоднем ледовом шоу Ильи Авербуха? Долго ли вас уговаривал Илья?

– Брайан прекрасно понимает, что у меня есть дела еще и на родине. И я думаю, что он был готов к тому, что у меня могут быть и туры с шоу по России. Он спокойно отреагировал. Мы ему сказали, что у меня будет шоу в Новый год. Он ответил: «О’кей, хорошо». И просто спросил, когда вернусь.

Насчет Ильи – нет, он совсем меня не уговаривал. Это был разговор взрослых людей, в таких вещах люди друг друга не уговаривают — есть либо «да», либо «нет». И мы просто взвесили все за и против и решили: а почему бы нет? Ведь с Ильей мы работаем уже много лет вместе.

– Авербух действительно поставил вам не одну программу. Как он вам сейчас помогает?

– Илья меня всегда поддерживает. Мы работаем в разных странах, но я чувствую, что он всегда морально рядом. После каждых соревнований, когда есть возможность, когда я в России, мы встречаемся, обсуждаем ошибки, будущие планы. Я знаю, что на Илью всегда можно положиться.

– Вы – главная звезда шоу «Волшебник страны Оз». Что общего между вами и вашей героиней Дороти?

– Многие сразу отметили внешнее сходство между мной и Дороти. Даже волосы у Дороти в фильме красноватые. Волосы сейчас у меня как раз красного цвета.

– Народ часто думает, что в жизни спортсменов вашего уровня присутствуют особые привилегии – бизнес-класс в самолете, дорогой автомобиль с водителем, рестораны и бриллианты. А как на самом деле?

– Бизнес-класс самолета – это необходимость, так как лично я летаю очень много, а перелеты длинные. К примеру, из Торонто до Токио лететь 14 часов. Это сложно, так как потом болит спина, бедра, вообще все тело. Надо приходить в себя пару дней. А тренировки начинаются на следующий день после прилета. Поэтому удобные кресла в бизнес-классе - это важно.

Спортсмены не экономят на здоровье. А рестораны и бриллианты – это все такая условность! Возможно, подобные атрибуты присущи какому-то виду спорта, но уж точно не фигурному катанию. Это выбор каждого, он зависит от того, что спортсмены делают за пределами катка, какие люди находятся рядом. А призовой фонд каждого соревнования – вообще не секрет. Каждый желающий может зайти на сайт ISU, посмотреть призовые и примерно оценить заработок фигуриста.

Из этих цифр можно сделать выводы, что мы не купаемся в бриллиантах и не кидаем деньги на ветер в дорогущих ресторанах. Мы такие же люди, как и все остальные. И довольно рационально смотрим на жизнь и распоряжаемся своими доходами, – сказала Медведева.