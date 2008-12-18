Компания «Яндекс» провела исследование, проанализировав главные темы 2019 года на основе поисковых запросов.

В рубрике «спорт» первое место занял бой и Дастина Порье, который состоялся 7 сентября в Абу-Даби.

Россиянин победил удушающим приемом в третьем раунде и защитил титул чемпиона в легком весе.

Топ-10 спортивных событий года:

1. Бой и Дастина Порье (ММА)

2. Бой Александра Емельяненко и Михаила Кокляева (ММА)

3. Бой и Райана Бейдера (ММА)

4. Матч чемпионата России «Спартак» — , 19 августа (футбол)

5. Матчи «Аякс» — «Ювентус» в Лиге чемпионов (футбол)

6. Матчи «Краснодар» — «Порту» в Лиге чемпионов (футбол)

7. Матч чемпионата мира Россия — Финляндия, 25 мая (хоккей)

8. Матч чемпионата России — , 6 апреля (футбол)

9. Матч отборочного турнира Евро-2020 Россия — Бельгия, 16 ноября (футбол)

10. Матч отборочного турнира Евро-2020 Россия — Шотландия, 10 октября (футбол)