Бой Хабиба и Порье – самая популярная спортивная тема 2019-го в запросах «Яндекса». Поединок Емельяненко и Кокляева на втором месте

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Сборная России по футболу UFC Александр Емельяненко MMA Федор Емельяненко Райан Бэйдер Дастин Порье Хабиб Нурмагомедов Хабиб – Порье Бой Емельяненко - Кокляев Бокс/MMA/UFC

Компания «Яндекс» провела исследование, проанализировав главные темы 2019 года на основе поисковых запросов. 

В рубрике «спорт» первое место занял бой Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье, который состоялся 7 сентября в Абу-Даби.

Россиянин победил удушающим приемом в третьем раунде и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Топ-10 спортивных событий года:

1. Бой Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье (ММА) 

2. Бой Александра Емельяненко и Михаила Кокляева (ММА) 

3. Бой Федора Емельяненко и Райана Бейдера (ММА)

4. Матч чемпионата России «Спартак» — ЦСКА, 19 августа (футбол)

5. Матчи «Аякс» — «Ювентус» в Лиге чемпионов (футбол)

6. Матчи «Краснодар» — «Порту» в Лиге чемпионов (футбол)

7. Матч чемпионата мира Россия — Финляндия, 25 мая (хоккей)

8. Матч чемпионата России «Спартак»ЦСКА, 6 апреля (футбол)

9. Матч отборочного турнира Евро-2020 Россия — Бельгия, 16 ноября (футбол)

10. Матч отборочного турнира Евро-2020 Россия — Шотландия, 10 октября (футбол)

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