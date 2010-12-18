Томас Цорн: «Сейчас «Спартак» на 10-м месте, но он не середняк. Это клуб с амбициями и большой историей»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн поделился мнением о турнирном положении команды.

— Сможет ли «Спартак» в ближайшее время конкурировать с «Зенитом» по тратам на игроков?

— Чтобы кого-то приобретать, нужно кого-то продавать. Сможем ли мы покупать игроков за сорок миллионов? Когда будем продавать кого-то за сорок, тогда сможем и купить кого-то за сорок. Если будем доводить наших игроков до определенного уровня и продавать за большие деньги — сможем тратить большие деньги на покупки. А лучше вообще покупать дешево, а продавать дорого.

Но доводить молодых игроков до определенного уровня и продавать — не главная цель «Спартака». Главная цель «Спартака» — бороться за титулы с теми игроками, которых берем.

— «Спартак» на сегодня — середняк российского футбола?

— Ни в коем случае. На данный момент «Спартак» находится на десятом месте, но он никак не середняк. «Спартак» — клуб с амбициями. Большой клуб с большой историей. «Спартак» находится в стадии обновления, в стадии инвестиций в будущее, — сказал Цорн.

«Спартак» выдал две вспышки за год. 2019-й – сплошной кошмар, а команда давно не была на таком дне