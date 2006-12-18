В РПЛ могут ввести плей-офф, «Зенит» повысит зарплату Семаку, «Ливерпуль» проиграл 0:5, 400-й гол Малкина, Ковальчук согласен на минимальный контракт и другие новости утра

1. В РПЛ хотят играть больше. Как заявил президент лиги Прядкин, есть вариант с введением плей-офф или расширением до 18 команд. Блестящие идеи, не правда ли?

2. «Астон Вилла» разгромила «Ливерпуль» – 5:0 в Кубке лиги. Гости играли вторым составом, потому что основа улетела в Катар, где сегодня столкнется с «Монтерреем» на ЧМ среди клубов. Потенциальный соперник «Ливерпуля» по финалу – «Фламенго».

Главный матч дня пройдет в Испании – «Барса» против «Реала»! Гостям придется играть без Азара и Марсело. Лидеры хозяев Месси и тер Стеген готовы к делу. В прошлом сезоне «Реал» проиграл «Барсе» трижды. Но сейчас силы равны – команды делят лидерство в таблице. Верите в «Реал» или в «Барселону»? Примите 1000 рублей в подарок и ставьте на любой исход без риска для себя!

3. Семак, вероятно, продлит контракт с «Зенитом», причем зарплата тренера повысится и составит 1,7 млн евро с учетом бонусов. Все нормально абсолютно?

4. В Бундеслиге «Боруссия» и «Лейпциг» сыграли 3:3, «Унион» уступил «Хоффенхайму», «Вердер» пропустил 5 голов от «Майнца». Дортмундцы вели 2:0 и 3:2 в матче с «РБ», но не удержали победу.

5. «Спартак» начал сотрудничать с футбольной ассоциацией китайской провинции Юньнань.

6. Парочка новостей о возможных трансферах по маршруту РПЛ – Европа и обратно: «Лилль» интересуется Зиньковским, которого «Крылья» оценили в 8 млн евро, а «Краснодар» хочет подписать вингера «Осасуны» Авилу.

7. В НХЛ «Тампа» обыграла «Оттаву» благодаря голу Кучерова, 2 очка Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Калгари», «Айлендерс» пропустили 8 шайб от «Нэшвилла». Свечников потрясно забил за «Каролину» в выигранном матче с «Виннипегом», Михеев забросил за «Торонто» в победной встрече с «Баффало». У Малкина уже 400 шайб в регулярках за карьеру, а Кучеров почти не играл в третьем периоде – его убрали со льда после результативной потери.

Ковальчук, прошедший процедуру драфта отказов, готов подписать минимальный контракт. Есть интерес со стороны «Бостона». Также называются «Питтсбург» и «Калгари».

8. В КХЛ ЦСКА взял верх над рижским «Динамо», московское «Динамо» проиграло «Йокериту», СКА победил «Северсталь», уйдя со счета 0:3, и довел свою хорошую серию до 12 матчей.

9. В НБА «Индиана» прервала 14-матчевую победную серию «Лейкерс», «Клипперс» разгромили «Финикс».

10. В Евролиге «Зенит» проиграл «Маккаби» и по-прежнему идет на последнем месте, а «Жальгирис», который чуть выше, уступил «Эфесу», борющемуся за лидерство.

11. WADA открыло 15 дел в отношении российских спортсменов после перепроверки проб Московской лаборатории. У этой истории не будет конца…

12. Чемпион WBA в среднем весе Альварес признан лучшим боксером года по версии сети телеканалов ESPN.

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Прядкин о российских клубах в еврокубках: «Не катастрофа. Такого накала, как в РПЛ, нет нигде»

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