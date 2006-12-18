Богалий о санкциях WADA: «Все говорят, что нас прессуют США, но проще наложить штамп, чем разобраться в проблеме»

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий заявила, что ее не удивило высказывание Мартена Фуркада насчет санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.

«Меня это не удивило. Фуркад много лет выступает на этапах Кубка мира, а спортсмены такого уровня только рады конкуренции. Они хотят соревноваться с сильнейшими.

Сейчас же российская команда находится в полном порядке. Вы можете это видеть по выступлениям тех же Матвея Елисеева с Александром Логиновым.

Правда, у последнего могут возникнуть проблемы из-за допингового прошлого», – отметила Богалий.

«Мы сидим втихушечку и ждем, когда закончится срок дисквалификации, а потом на нас почему-то все косо смотрят. Проще отмолчаться. Так эти серые схемы и работают.

Те же норвежцы и немцы ведут себя иначе. Возьмем словенку Тею Грегорин, которая после обнаружения у нее допинга собрала пресс-конференцию и извинилась перед всеми.

А у нас цепляются к Фуркаду. Мы же для мировой общественности – темное пятно, из тени никто не выходит. Все говорят, что нас прессуют США, прикрывают происходящее политикой.

Проще наложить штамп, чем разобраться в проблеме. Мы должны играть по принятым правилам игры мирового спорта», – цитирует Богалий RT.

Мартен Фуркад: «Никто не может быть счастлив, что такая страна, как Россия, будет дисквалифицирована. Но санкции были важны»