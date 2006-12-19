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    НБА. «Торонто» в гостях у «Детройта», «Филадельфия» принимает «Майами» и другие матчи

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    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей. 

    Действующий чемпион «Торонто» сыграет в гостях у «Детройта». «Филадельфия» примет на своей площадке «Майами».  

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Детройт – Торонто
    Дата проведения
    19 декабря, 03.00, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча Превью
    Детройт
    Браун (0), Кеннард (0), Снелл (0), Гриффин (0), Драммонд (0).
    Торонто
    Лаури (0), Пауэлл (0), Ануноби (0), Сиакам (0), Марк Газоль (0).

    Филадельфия – Майами
    Дата проведения
    19 декабря, 03.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча Превью

    Вашингтон – Чикаго
    Дата проведения
    19 декабря, 03.00, «Capital One Arena»
    Онлайн матча Превью
    Вашингтон
    Томас (0), Бил (0), Бонга (0), Бертанс (0), Маинми (0).
    Чикаго
    Данн (0), Саторански (0), Лавин (0), Маркканен (0), Картер (0).

    Кливленд – Шарлотт
    Дата проведения
    19 декабря, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
    Онлайн матча Превью
    Кливленд
    Гарлэнд (0), Секстон (0), Осман (0), Лав (0), Томпсон (0).
    Шарлотт
    Грэм (0), Розир (0), Бриджес (0), Бийомбо (0), Зеллер (0).

    Миннесота – Новый Орлеан
    Дата проведения
    19 декабря, 04.00, «Target Center»
    Онлайн матча Превью

    Оклахома-Сити – Мемфис
    Дата проведения
    19 декабря, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
    Онлайн матча Превью

    Денвер – Орландо
    Дата проведения
    19 декабря, 05.00, «Pepsi Center»
    Онлайн матча Превью

    Даллас – Бостон
    Дата проведения
    19 декабря, 05.30, «American Airlines Center»
    Онлайн матча Превью

    Портленд – Голден Стэйт
    Дата проведения
    19 декабря, 06.00, «Moda Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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