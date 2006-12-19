НБА. «Торонто» в гостях у «Детройта», «Филадельфия» принимает «Майами» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата пройдут девять матчей.

Действующий чемпион «Торонто» сыграет в гостях у «Детройта». «Филадельфия» примет на своей площадке .

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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