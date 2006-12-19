НБА. «Торонто» в гостях у «Детройта», «Филадельфия» принимает «Майами» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей.
Действующий чемпион «Торонто» сыграет в гостях у «Детройта». «Филадельфия» примет на своей площадке «Майами».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 19 декабря, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Торонто
- Лаури (0), Пауэлл (0), Ануноби (0), Сиакам (0), Марк Газоль (0).
- Дата проведения
- 19 декабря, 03.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 19 декабря, 03.00, «Capital One Arena»
- Чикаго
- Данн (0), Саторански (0), Лавин (0), Маркканен (0), Картер (0).
- Дата проведения
- 19 декабря, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Дата проведения
- 19 декабря, 04.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 19 декабря, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
- Дата проведения
- 19 декабря, 05.00, «Pepsi Center»
- Дата проведения
- 19 декабря, 05.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 19 декабря, 06.00, «Moda Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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