Зайцев – Кожевникову: «О мужчинах не вам судить. Высказывайте мнение на сайтах алкогольной продукции»

Защитник «Оттавы» ответил двукратному олимпийскому чемпиону Александру Кожевникову.

«Я долго молчал и сохранял нейтралитет, пытаясь сосредоточиться на хоккее, на своей игре.

Но сейчас у меня появилось огромное желание ответить Кожевникову лично. Человек, абсолютно не зная ситуации, называет меня «не мужиком».

Так вот, неуважаемый мною Кожевников, родители воспитали меня так, что если хочешь что-то сказать о человеке – нужно говорить это в лицо, а не на сайтах, через прессу.

Хотя, насколько я понимаю, лить грязь через СМИ стало вашей новой профессией.

Еще раз повторю – о понятии «мужчина» не вам судить. Я предлагаю вам высказывать свое мнение не на спортивных ресурсах, а, к примеру, на сайтах, где обсуждают алкогольную продукцию. Там вы найдете много единомышленников.

Если вы хотите еще раз обсудить мои поступки и мою личную жизнь, готов ответить вам лично», – заявил Зайцев.

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