Adidas изменит форму сборной России к Евро-2020. Ткань и крой будут другими

Президент РФС Александр Дюков заявил, что adidas изменит комплект сборной России для Евро-2020.

«В настоящий момент переговоры по внесению изменений в новую форму завершены.

Будет произведена замена ткани, также будет изменен крой, форма станет более спортивной. Также будет еще один ряд изменений, они нас устраивают.

Первый вариант был не очень удачным, как для РФС, так и для болельщиков. Вы помните первую реакцию.

Хочу отметить, что adidas повел себя как настоящий партнер. Они быстро отреагировали на все происходящее и внесли правильные изменения.

В ближайшее время планируем совместно с adidas все это презентовать. Также adidas принял решение внести РФС в категорию национальных ассоциаций класса А. То есть к нам будет такой же подход, как к ассоциациям Германии, Испании, Бельгии.

То есть у нас будет индивидуальная и уникальная форма. На Евро будет уже скорректированная форма», – сказал Дюков.

Форма сборной России к Евро – с перевернутым флагом на рукавах. Черчесов говорит, что команда влияла на дизайн

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