Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил информацию Sports.ru о том, что глава Минспорта Павел Колобков награжден орденом Александра Невского.

«Да, действительно, он был награжден. Я могу это подтвердить. Это связано с чемпионатом мира по футболу.

Это было какое-то время назад, и это действительно связано с тем, что была отмечена очень хорошая работа Министерства спорта, которая привела к тому, что Россия провела лучший в истории чемпионат мира по футболу», – сказал Песков.

Министру спорта России Павлу Колобкову вручили орден Александра Невского. Указ о награждении не публиковался

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