Серхио Рамос: «Кажется очевидным, что было два пенальти на Варане»

Защитник Серхио Рамос подвел итоги матча с «Барселоной» (0:0).

– Нельзя быть довольным отсутствием победы.

На «Камп Ноу» всегда очень сложно, нам противостояла команда, которая всегда много владеет мячом. Соперник способен наказывать за мельчайшие ошибки, но сегодня их было мало.

– Что скажете об эпизодах с Вараном?

– Мы пересматривали эпизоды в перерыве, и кажется довольно очевидным, что было два пенальти. Но что бы мы ни говорили, уже ничего нельзя изменить.

ВАР существует, чтобы помочь, когда есть сомнения, можно проконсультироваться. Однако этого не произошло, – сказал Рамос.

Главным арбитром матча был Алехандро Эрнандес.

В класико протесты затмили футбол: перед матчем – драка болельщиков, игру приостановили из-за шаров на поле

Арбитра, который судил класико, не любит никто. Дважды удалял Рамоса, «Барса» при нем выигрывает меньше 60% матче