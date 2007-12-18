Месси, Роналду, ван Дейк и Салах – финалисты Globe Soccer Awards на приз игроку года

Объявлен финальный список претендентов на премию Globe Soccer Awards-2019.
В номинации «лучший футболист 2019 года» представлены форвард Криштиану Роналду («Ювентус»), нападающий Лионель Месси («Барселона»), вингер Мохамед Салах и защитник Вирджил ван Дейк (оба — «Ливерпуль»).
Последние три года приз лучшему игроку года выигрывал Роналду.
В номинации «лучший тренер 2019 года» на награду претендуют Юрген Клопп («Ливерпуль»), Фернанду Сантуш (сборная Португалии) и Эрик тен Хаг («Аякс»).
В номинации «лучшая команда 2019 года» номинированы «Ливерпуль», «Аякс» и женская команда «Лиона».
В номинации «открытие года» представлены хавбек Анссумане Фати («Барселона»), нападающий Эрлинг Холанд («Зальцбург»), вингер Джейдон Санчо («Боруссия» Дортумнд) и полузащитник Жоау Феликс («Атлетико»).
В номинации «лучшая футболистка 2019 года» номинированы Меган Рапино и Алекс Морган из США, Люси Бронз (Англия) и Амандин Анри (Франция).
Церемония вручения наград состоится 29 декабря в Дубае (ОАЭ).
Globe Soccer Awards организуют Европейская ассоциация клубов (ECA) и Европейская ассоциация футбольных агентов (EFAA).