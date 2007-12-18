Месси, Роналду, ван Дейк и Салах – финалисты Globe Soccer Awards на приз игроку года

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Объявлен финальный список претендентов на премию Globe Soccer Awards-2019.

В номинации «лучший футболист 2019 года» представлены форвард Криштиану Роналду («Ювентус»), нападающий Лионель Месси («Барселона»), вингер Мохамед Салах и защитник Вирджил ван Дейк (оба — «Ливерпуль»).

Последние три года приз лучшему игроку года выигрывал Роналду.

В номинации «лучший тренер 2019 года» на награду претендуют Юрген Клопп («Ливерпуль»), Фернанду Сантуш (сборная Португалии) и Эрик тен Хаг («Аякс»).

В номинации «лучшая команда 2019 года» номинированы «Ливерпуль», «Аякс» и женская команда «Лиона».

В номинации «открытие года» представлены хавбек Анссумане Фати («Барселона»), нападающий Эрлинг Холанд («Зальцбург»), вингер Джейдон Санчо («Боруссия» Дортумнд) и полузащитник Жоау Феликс («Атлетико»).

В номинации «лучшая футболистка 2019 года» номинированы Меган Рапино и Алекс Морган из США, Люси Бронз (Англия) и Амандин Анри (Франция).

Церемония вручения наград состоится 29 декабря в Дубае (ОАЭ).

Globe Soccer Awards организуют Европейская ассоциация клубов (ECA) и Европейская ассоциация футбольных агентов (EFAA).

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