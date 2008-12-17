Жеребьевки ЛЧ и ЛЕ, Rambler воюет с Twitch и «Матч ТВ», Ковальчук покидает «Лос-Анджелес», «Рубин» уволил Шаронова и другие новости утра

1. Жеребьевка Лиги чемпионов: «Реал» сыграет с «Манчестер Сити» в 1/8 финала, «Ливерпуль» против «Атлетико», «Барса» – «Наполи» и другие пары.

2. «МЮ» встретится с «Брюгге» в 1/16 финала Лиги Европы, «Арсенал» сыграет с «Олимпиакосом», «Интер» – «Лудогорец» и другие пары.

3. Rambler хочет взыскать с Twitch 180 млрд рублей за стримы АПЛ, Мосгорсуд временно заблокировал показ матчей АПЛ на платформе. Кроме того, Rambler подал заявление против «Матч ТВ», суд заблокировал АПЛ-контент на сайте – и будет еще один иск.

4. «Рубин» уволил тренера Романа Шаронова. Клуб может возглавить Леонид Слуцкий, который уже провел переговоры с руководством Татарстана.

5. «Лос-Анджелес» поместил Илью Ковальчука на драфт отказов, контракт будет расторгнут. При этом россиянин не собирается возвращаться в КХЛ.

6. НХЛ. Панарин забросил 20-ю шайбу в сезоне, забив в 5-й игре подряд, но его «Рейнджерс» уступили «Нэшвиллу». «Вашингтон» проиграл «Коламбусу», а Овечкин во 2-й раз в сезоне не набрал очков в 3 матчах подряд. Другие результаты – здесь.

7. Микель Артета – фаворит на пост тренера «Арсенала». Переговоры уже состоялись.

8. НБА. «Милуоки» проиграл «Далласу», «Хьюстон» взял верх над «Сан-Антонио». Остальные результаты – здесь.

9. Голы в ворота «Локо» и «Зенита» претендуют на звание лучшего в групповом раунде Лиги чемпионов.

10. Льюис Хэмилтон стал гонщиком года по мнению пилотов «Формулы-1», Квят не вошел в топ-10.

11. Карло Анчелотти договорился с «Эвертоном» и будет получать 4,5 млн евро в год. Правда, некоторые источники пишут, что он не летал в Ливерпуль и новых переговоров не вел.

12. «Нью-Джерси» обменял форварда Тэйлора Холла в «Аризону» на 3 игроков и 2 выбора на драфте.

13. Продолжается противостояние Китая с Месутом Озилом: его местные соцсети заблокировали, убрали имя из поисковиков и запретили упоминать «Арсенал» в госСМИ, пока от клуба не последует извинений.

14. Серия А представила картины с обезьянами для кампании по борьбе с расизмом.

Цитаты дня.

МИД Китая о словах Озила про гонения на уйгуров: «Его ввели в заблуждение фейковые новости»

Алексей Ягудин: «Цените великих! Тарасова для меня навсегда! Остальные – сосать!» (Позже он убрал последнюю фразу из поста, но интернет все помнит.)

Геннадий Орлов: «Зенит» оказался не готов к ЛЧ. Ерохин, Сутормин, Оздоев при Спаллетти не прошли бы в состав»

МИД Украины: «Позорные оскорбления в адрес Зозули созвучны со штампами российской пропаганды»

Жорже Мендеш: «Играй Роналду в «Реале», он получил бы минимум один «Золотой мяч» за два года»