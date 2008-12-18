Rambler Group отозвала иск на 180 миллиардов рублей, поданный к стриминговой платформе , сообщает Reuters.

Видеосервис подтвердил, что не выплачивал финансовых компенсаций.

Ранее Rambler Group обратилась в суд в связи с нелегальными трансляциями чемпионата Англии от пользователей Twitch. Также компания предъявляла претензии «Матч ТВ» из-за незаконного распространения отдельных фрагментов видеоряда матчей АПЛ на их сайте.

Rambler подал в суд на Twitch. Требует блокировки и 180 млрд рублей за стримы АПЛ