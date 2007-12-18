Кубок Париматч Премьер пройдет в Катаре в феврале 2020-го. Сыграют «Спартак», «Ростов», «Локо» и «Партизан»

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Стало известно расписание Кубка Париматч Премьер.

Турнир пройдет в Дохе с 1 по 9 февраля. В соревновании примут участие «Локомотив», «Спартак», «Ростов», а также сербский «Партизан».

Расписание турнира:

1 февраля

«Локомотив» – «Партизан» – 14:00

«Спартак» – «Ростов» – 18:00 

4 февраля

«Партизан» – «Ростов» – 18:00

5 февраля

«Спартак» – «Локомотив» – 18:00

8 февраля

«Спартак» – «Партизан» – 14:00

9 февраля        

«Ростов» – «Локомотив» – 18:00

Победителем первого розыгрыша турнира в январе 2019 года в Катаре стал «Спартак». В июле Кубок Париматч Премьер в Австрии выиграл «Краснодар».

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