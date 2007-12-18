Кубок Париматч Премьер пройдет в Катаре в феврале 2020-го. Сыграют «Спартак», «Ростов», «Локо» и «Партизан»

Стало известно расписание Кубка Париматч Премьер.
Турнир пройдет в Дохе с 1 по 9 февраля. В соревновании примут участие «Локомотив», «Спартак», «Ростов», а также сербский «Партизан».
Расписание турнира:
1 февраля
«Локомотив» – «Партизан» – 14:00
«Спартак» – «Ростов» – 18:00
4 февраля
«Партизан» – «Ростов» – 18:00
5 февраля
«Спартак» – «Локомотив» – 18:00
8 февраля
«Спартак» – «Партизан» – 14:00
9 февраля
«Ростов» – «Локомотив» – 18:00
Победителем первого розыгрыша турнира в январе 2019 года в Катаре стал «Спартак». В июле Кубок Париматч Премьер в Австрии выиграл «Краснодар».