Полузащитник «Баварии» столкнулся с проблемой при использовании экипировки клуба.

Технический спонсор «Баварии» adidas предоставил команде форму на первую часть сезона до того, как Коутиньо перешел в мюнхенский клуб из «Барселоны» на правах аренды.

Все аутентичные домашние комплекты формы оказались велики бразильцу, чей рост – 172 сантиметра. Из-за этого он вынужден играть в детской реплике экипировки, рассчитанной на рост 176 сантиметров.

При этом комплекты для выездных игр Бундеслиги и матчей Лиги чемпионов Коутиньо подходят. Во второй части сезона футболисту сделают подходящую форму для домашних матчей.

Реплики отличаются от аутентичной формы тем, что настоящая форма легче и быстрее сохнет.

Коутиньо сделал 3+2 в тяжелейший период: его уничтожают легенды «Баварии», между голами огромные паузы

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