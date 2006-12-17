Чемпионат Германии. «Боруссия» Дортмунд против «Лейпцига», «Унион» – «Хоффенхайм», «Вердер» пропустил 5 голов от «Майнца»

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В 16-м туре Бундеслиги дортмундская «Боруссия» играет с «Лейпцигом».

В среду «Фрайбург» принимает «Баварию», менхенгладбахская «Боруссия» – «Падерборн».

Чемпионат Германии

16-й тур

Вердер – Майнц 0:5 (0:4, 0:1)
Дата проведения
17 декабря, 20.30, «Везерштадион»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 10 Квайсон, 0:2 – 15, автогол Павленка, 0:3 – 19 Квайсон, 0:4 – 38 Квайсон, 0:5 – 81 Матета.
ВердерПавленка, Ланг (Бартельс, 80), Велькович, Аугустинссон, Мойсандер, Классен, Эггештайн, Битенкур, Шахин (Эггештайн, 27), Рашица, Осако (Писарро, 69).
МайнцЦентнер, Аарон Мартин, Ниакате, Хак, Баку, Фернандеш (Бросински, 27), Озтуналы, Боэтиюс, Кунде (Баррейро, 79), Квайсон, Салаи (Матета, 67).
Предупреждения:
Фернандеш (18), Эггештайн (77), Баку (79), Битенкур (79).

 

Унион Берлин – Хоффенхайм 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
17 декабря, 22.30, «Ан дер Альтен Ферстерай»
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Унион БерлинГикевич, Ленц, Суботич, Хюбнер, Триммель, Андрих, Гентнер, Фридрих, Ингвартсен, Андерссон, Уджа.
ХоффенхаймБауманн, Кадержабек, Пош, Хюбнер, Сков, Руди, Самассеку, Адамян, Гриллич, Бебу, Крамарич.
Предупреждения:
Сков (15), Самассеку (26).

 

Боруссия Д – РБ Лейпциг 1:0 (первый тайм)
Дата проведения
17 декабря, 22.30, «Сигнал Идуна Парк»
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Гол:
1:0 – 23 Вайгль.
Боруссия ДБюрки, Загаду, Аканджи, Хуммельс, Хакими, Брандт, Вайгль, Азар, Санчо, Ройс, Геррейру.
РБ ЛейпцигГулачи, Упамекано, Мукиеле, Хальстенберг, Клостерманн, Демме, Забитцер, Лаймер, Форсберг, Поульсен, Вернер.

 

Аугсбург – Фортуна 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
17 декабря, 22.30, «ВВК-Арена»
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АугсбургКоубек, Лихтштайнер, Едвай, Гауэлеу, Макс, Йенсен, Хедира, Рихтер, Байер, Яго, Нидерлехнер.
ФортунаСтеффен, Адамс, Айхан, Гиссельманн, Циммерманн, Баркок, Моралес, Томми, Зоботтка, Хеннингс, Ковнацки.

 

Байер – Герта
Дата проведения
18 декабря, 20.30, «БайАрена»
превью матча онлайн статистика

 

Фрайбург – Бавария
Дата проведения
18 декабря, 22.30, «Шварцвальд-Штадион»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Боруссия М – Падерборн
Дата проведения
18 декабря, 22.30, «Боруссия-Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Вольфсбург – Шальке
Дата проведения
18 декабря, 22.30, «Фольксваген-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Айнтрахт Ф – Кельн
Дата проведения
18 декабря, 22.30, «Коммерцбанк-Арена»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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