Чемпионат Германии. «Боруссия» Дортмунд против «Лейпцига», «Унион» – «Хоффенхайм», «Вердер» пропустил 5 голов от «Майнца»

В 16-м туре Бундеслиги дортмундская «Боруссия» играет с «Лейпцигом».
В среду «Фрайбург» принимает «Баварию», менхенгладбахская «Боруссия» – «Падерборн».
Чемпионат Германии
16-й тур
- Дата проведения
- 17 декабря, 20.30, «Везерштадион»
- Голы:
- 0:1 – 10 Квайсон, 0:2 – 15, автогол Павленка, 0:3 – 19 Квайсон, 0:4 – 38 Квайсон, 0:5 – 81 Матета.
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Вердер –
Павленка, Ланг (Бартельс, 80), Велькович, Аугустинссон, Мойсандер, Классен, Эггештайн, Битенкур, Шахин (Эггештайн, 27), Рашица, Осако (Писарро, 69).
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Майнц –
Центнер, Аарон Мартин, Ниакате, Хак, Баку, Фернандеш (Бросински, 27), Озтуналы, Боэтиюс, Кунде (Баррейро, 79), Квайсон, Салаи (Матета, 67).
- Дата проведения
- 17 декабря, 22.30, «Ан дер Альтен Ферстерай»
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Унион Берлин –
Гикевич, Ленц, Суботич, Хюбнер, Триммель, Андрих, Гентнер, Фридрих, Ингвартсен, Андерссон, Уджа.
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Хоффенхайм –
Бауманн, Кадержабек, Пош, Хюбнер, Сков, Руди, Самассеку, Адамян, Гриллич, Бебу, Крамарич.
- Дата проведения
- 17 декабря, 22.30, «Сигнал Идуна Парк»
- Гол:
- 1:0 – 23 Вайгль.
- Дата проведения
- 17 декабря, 22.30, «ВВК-Арена»
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Аугсбург –
Коубек, Лихтштайнер, Едвай, Гауэлеу, Макс, Йенсен, Хедира, Рихтер, Байер, Яго, Нидерлехнер.
- Дата проведения
- 18 декабря, 20.30, «БайАрена»
- Дата проведения
- 18 декабря, 22.30, «Шварцвальд-Штадион»
- Дата проведения
- 18 декабря, 22.30, «Боруссия-Парк»
- Дата проведения
- 18 декабря, 22.30, «Фольксваген-Арена»
- Дата проведения
- 18 декабря, 22.30, «Коммерцбанк-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.