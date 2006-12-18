«Ливерпуль» и «Фламенго» сыграют в финале клубного ЧМ

победил «Монтеррей» (2:1) в полуфинале клубного чемпионата мира благодаря голу Роберто Фирмино на 91-й минуте.

В субботу «Ливерпуль» в финале турнира сыграет с бразильским «Фламенго».

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Монтеррей» – «Ливерпуль».

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