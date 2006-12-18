«Ливерпуль» и «Фламенго» сыграют в финале клубного ЧМ

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«Ливерпуль» победил «Монтеррей» (2:1) в полуфинале клубного чемпионата мира благодаря голу Роберто Фирмино на 91-й минуте.

В субботу «Ливерпуль» в финале турнира сыграет с бразильским «Фламенго».

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Монтеррей» – «Ливерпуль».

Монтеррей Мексика – Ливерпуль Англия 1:2 (1:1, 0:1)
Дата проведения
18 декабря, 20.30, «Khalifa International Stadium»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 11 Кейта, 1:1 – 14 Фунес Мори, 1:2 – 90 Фирмино.
МонтеррейБароверо, Медина, Санчес, Монтес (Лайюн, 79), Ванджони, Ортис, Писарро (Гонсалес, 90), Гальярдо, Фунес Мори, Пабон (Меса, 82), Родригес.
ЛиверпульАлиссон, Хендерсон, Робертсон, Гомес, Лаллана, Милнер (Александер-Арнолд, 75), Окслейд-Чемберлен, Кейта, Шакири (Мане, 68), Салах, Ориги (Фирмино, 85).
Предупреждения:
Ванджони (47), Гомес (58), Гальярдо (78).

Статистика КЧМ

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