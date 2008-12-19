🧗‍♀️Роналду забил «Сампдории» с высоты 2,56 метра. Он выпрыгнул на 71 см

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду забил гол в матче 17-го тура Серии А против «Сампдории» (2:1).
Когда Роналду забивал, он выпрыгнул на 71 сантиметр, а в момент удара он находился на высоте 2,56 метров.
Кроме того, форвард забил в 5-м матче за «Ювентус» подряд.
По итогам матча с «Сампдорией» «Юве» вышел на 1-е место в Серии А. У «Интера» есть один матч в запасе.
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Фото: твиттер «Ювентуса»
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