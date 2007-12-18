Семин – тренер года по версии спортивных журналистов России, Косторная и Медведев – в топ-10 спортсменов

Федерация спортивных журналистов России назвала лауреатов премии «Серебряная лань» в 2019 году.

Лучшим тренером года был признан Юрий Семин, возглавляющий . В 2019 году железнодорожники выиграли Кубок и Суперкубок России и заняли второе место в РПЛ.

Лучшей командой года стала сборная России по пляжному футболу, занявшая третье место на чемпионате мира.

Также были названы 10 лучших спортсменов года:

Владимир Балынец (паралимпийский спорт — пауэрлифтинг);

Анастасия Войнова — Дарья Шмелева (велоспорт);

Артур Далалоян (гимнастика);

Инна Дериглазова (фехтование);

Юлия Ефимова (плавание);

Алена Косторная (фигурное катание);

Вячеслав Красильников — Олег Стояновский (пляжный волейбол);

Даниил Медведев (теннис);

Никита Нагорный (гимнастика);

Анжелика Сидорова (легкая атлетика).