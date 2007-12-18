Семин – тренер года по версии спортивных журналистов России, Косторная и Медведев – в топ-10 спортсменов

Федерация спортивных журналистов России назвала лауреатов премии «Серебряная лань» в 2019 году.
Лучшим тренером года был признан Юрий Семин, возглавляющий «Локомотив». В 2019 году железнодорожники выиграли Кубок и Суперкубок России и заняли второе место в РПЛ.
Лучшей командой года стала сборная России по пляжному футболу, занявшая третье место на чемпионате мира.
Также были названы 10 лучших спортсменов года:
Владимир Балынец (паралимпийский спорт — пауэрлифтинг);
Анастасия Войнова — Дарья Шмелева (велоспорт);
Артур Далалоян (гимнастика);
Инна Дериглазова (фехтование);
Юлия Ефимова (плавание);
Алена Косторная (фигурное катание);
Вячеслав Красильников — Олег Стояновский (пляжный волейбол);
Даниил Медведев (теннис);
Никита Нагорный (гимнастика);
Анжелика Сидорова (легкая атлетика).