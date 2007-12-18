РФС о матче «Краснодар» – ЦСКА: «Контакта руки Ари с мячом не было. Судья ошибся, не назначив пенальти на Чалове»

Экспертно-судейская комиссия РФС дала оценку эпизодам матча 19-го тура РПЛ – ЦСКА (1:1).

Во втором тайме встречи судья Василий Казарцев назначил пенальти за фол полузащитника ЦСКА Ивана Облякова на форварде хозяев Ари. Комиссия решила, что 11-метровый был назначен верно.

«Камеры системы ВАР подтвердили отсутствие контакта руки и мяча у Ари, а действия защитника трактуются как «лишение соперника явной возможности забить гол при попытке сыграть мяч в штрафной площади», – говорится в заключении комиссии.

При этом было принято решение, что Казарцев ошибочно не назначил пенальти в пользу ЦСКА после единоборства защитника «Краснодара» Александра Мартыновича и форварда гостей .

«Комиссия согласилась с мнением инспектора относительно центрального эпизода матча – единоборства и Федора Чалова в штрафной площади хозяев поля на 33-й минуте, в котором судья принял ошибочное решение, не назначив 11-метровый удар в крайне сложном для оценки на поле игровом моменте», – говорится в заключении комиссии.

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