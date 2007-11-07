«Локо» уступил, «Юве», «Бавария» и «ПСЖ» в плей-офф ЛЧ, Ракицкий завершил карьеру в сборной Украины, Россия ответила на все вопросы WADA и другие новости утра

1. «Локомотив» не сдержал «Ювентус» в Москве (1:2), пропустив на 93-й минуте, но сохраняет шансы на плей-офф Лиги чемпионов. Помог «Атлетико», проиграв «Байеру» (1:2). У мадридцев на 4 очка больше за два тура до конца группового этапа. Если «Локо» настроен выйти в 1/8 финала, то таких ляпов, какой допустил Гильерме после штрафного Роналду, лучше избегать. Можно надеяться на новые подвиги Алексея Миранчука.

«Ювентус» досрочно вышел в плей-офф и сыграет в 1/8 финала в рекордный для себя 6-й раз подряд. Команда не проигрывает в 15 матчах со старта сезона. Роналду не пожал руку Сарри после замены, но тренер замял тему, объяснив свое решение опасениями за здоровье Криштиану.

2. В 1/8 финала ЛЧ шагнули и «Бавария» с «ПСЖ»: мюнхенцы обыграли «Олимпиакос» (2:0) благодаря не перестающему жечь Левандовскому, а парижане скромно победили «Брюгге» (1:0).

«Реал» разнес «Галатасарай» (6:0), почти исторический хет-трик сделал 18-летний бразилец Родриго. Бензема забил в 15-м сезоне ЛЧ подряд, повторив достижение Месси. А вот Марсело, отдавший 2 голевых паса к 7-й минуте, из-за травмы был заменен уже в первом тайме.

Феерией завершился 600-й матч в тренерской карьере Гвардиолы: травма основного вратаря Эдерсона, удаление вышедшего вместо него Браво, сэйвы защитника Уокера в рамке в последние 15 минут игры с «Аталантой» (1:1). Жгли и в параллельном матче: «Шахтер» забил 2 гола в добавленное время «Загребу» и вырвал ничью, вратарь Пятов заработал пенальти.

«Тоттенхэма» разгромил «Црвену Звезду» (4:0), а Сон Хын Мин, которому нанимали психолога после жуткой травмы Андре Гомеша, сделал дубль и показал извиняющийся жест.

3. Россия ответила на все вопросы WADA по московской антидопинговой лаборатории. Заседание по делу состоится в начале декабря. Возможно, комитет по соответствию не будет рекомендовать отстранить РУСАДА.

4. Защитник «Зенита» Ракицкий завершил карьеру в сборной Украины: «Большой футбол стал большой политикой».

5. В НХЛ «Рейнджерс» победили «Детройт» (5:1), у Панарина и Бучневича – по 2 очка. «Сент-Луис» оказался сильнее «Эдмонтона» (5:2), у Барбашева – первая шайба в сезоне.

6. Хабиба освистали фанаты на матче «Локо» – «Юве». А он сказал, что «Локомотив» его впечатлил: «Не думал, что они так хорошо играют».

7. «Арсенал» сыграл вничью с португальской «Виторией» (1:1) в вынесенном матче Лиги Европы, но все равно останется на первом месте в группе. Лондонцы не побеждают четыре встречи подряд, а Эмери резко реагирует на слухи о Моуринью в «Арсенале»: «Я тут тренер!»

8. Часть болельщиков не пускали на матч «Локомотив» – «Ювентус» из-за того, что они купили билеты на левых сайтах, кто-то – за 64 тысячи рублей. Один мужчина потратил 360 тысяч на билеты всей семье в VIP-ложу. Даже брат экс-вратаря «Локо» Нигматуллина с сыновьями купил фальшивые билеты. В итоге клуб пустил людей на места из невыкупленной гостевой квоты. Два фаната «Локо» во время игры пытались прорваться на поле, один сломал руку.

9. В НБА «Хьюстон» обыграл «Голден Стэйт», «Клипперс» уступили «Милуоки» и другие результаты.

10. Трансферы. Инсайд от Нобеля: «Интер» Бекхэма готов заплатить «Зениту» 30 млн долларов за Дриусси и Краневиттера. Хонда перешел в «Витесс» Слуцкого.

11. Венгер – главный претендент на пост тренера «Баварии». План мюнхенцев: подписать контракт с Арсеном до конца сезона и пригласить Тухеля или тен Хага летом. Рангник отказался и хочет работать в «МЮ».

12. «Ак Барс» обменяет Ожиганова в СКА на Рукавишникова и Тихонова. Грабеж?

13. Дисквалифицированным за допинг в России могут запретить занимать государственные и муниципальные должности.

14. На стадионе «Зенита» снова могут пройти матчи СКА – ЦСКА и хоккейной сборной России.

Цитаты дня:

Гильерме: «Понимаю, почему болельщики недовольны, что в сборной натурализованные игроки. В России большой патриотизм»

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Черчесов о том, связывалась ли с ним «Бавария»: «Пока нет»