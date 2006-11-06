Болельщиков с поддельными билетами пустили на матч «Локо» – «Ювентус»

«Локомотив» играет с (1:1, перерыв) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Людей, которые приобрели поддельные билеты на этот матч, пустили на стадион. Несколько десятков человек в конце первого тайма игры сумели пройти первоначальный контроль.

Представители службы безопасности сказали им занимать свободные места.

Как сообщил в твиттере журналист Василий Конов, «Локомотив» выделил пострадавшим от мошенников – это несколько десятков – места из невыкупленной гостевой квоты.

Ранее стало известно, что некоторые болельщики не могут попасть на стадион перед игрой Лиги чемпионов. Они купили билеты на неофициальных сайтах и потратили на них от 7 до 64 тысяч рублей.

Многие не попали на «Локо» – «Юве»: купили поддельные билеты за безумные деньги