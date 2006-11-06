Болельщиков с поддельными билетами пустили на матч «Локо» – «Ювентус»

«Локомотив» играет с «Ювентусом» (1:1, перерыв) в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Людей, которые приобрели поддельные билеты на этот матч, пустили на стадион. Несколько десятков человек в конце первого тайма игры сумели пройти первоначальный контроль.
Представители службы безопасности «Локомотива» сказали им занимать свободные места.
Как сообщил в твиттере журналист Василий Конов, «Локомотив» выделил пострадавшим от мошенников – это несколько десятков – места из невыкупленной гостевой квоты.
Ранее стало известно, что некоторые болельщики не могут попасть на стадион перед игрой Лиги чемпионов. Они купили билеты на неофициальных сайтах и потратили на них от 7 до 64 тысяч рублей.
Многие не попали на «Локо» – «Юве»: купили поддельные билеты за безумные деньги