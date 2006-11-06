«Бавария» первой вышла в плей-офф Лиги чемпионов

«Бавария» первой вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов в текущем сезоне.

В матче 4-го тура группового раунда мюнхенцы обыграли «Олимпиакос» (2:0) и досрочно обеспечили себе выход в плей-офф.

После четырех туров «Бавария» лидирует в группе B с 12 очками, одержав победы во всех матчах.

У «Тоттенхэма», идущего вторым, четыре очка, «Црвена Звезда» занимает третью позицию с тремя очками.

Лондонцы и белградцы сыграют сегодня друг с другом, и в связи с тем, что одна из команд в любом случае потеряет очки, «Бавария» уже не опустится ниже второго места. Если игра в Сербии завершится в ничью, немцы гарантируют себе первое место.

Напомним, что «Бавария» на прошлой неделе уволила Нико Ковача с поста главного тренера. Команду в роли и.о. главного тренера принял Ханс-Дитер Флик.