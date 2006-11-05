Первое поражение «Спартака» Тедеско, российская молодежка обыграла канадцев, Дзюба сравнил составы «Зенита» и «Лейпцига» и другие новости утра

1. 15-й тур РПЛ завершился поражением «Спартака» от «Арсенала» – красно-белые впервые проиграли при Доменико Тедеско и завершили первый круг на 9-м месте. Разбираемся, в чем провалился тренер спартаковцев.

Туляки обыграли «Спартак» уже в третий раз подряд и прервали серию без побед из семи матчей в чемпионате.

Остальные результаты дня – здесь.

2. CHL Canada Russia Series. Российская молодежка победила в первом матче команду юниорской лиги Квебека.

3. Евгения Медведева ставит новый показательный номер на песню Билли Айлиш. Летом под другой трек этой певицы каталась Алина Загитова.

4. Вратарь «Зенита» Андрей Лунев не сыграет против «Лейпцига» в матче Лиги чемпионов. Артем Дзюба сравнил трансферную стоимость составов команд (и почти угадал!), а Сергей Семак отметил скорости в игре немецкого клуба.

5. В КХЛ «Нефтехимик» обыграл ЦСКА, одержав 9-ю победу подряд. Остальные результаты дня – здесь.

Завершилась первая часть чемпионата, самое время изучить турнирную таблицу.

6. НХЛ. Два очка Наместникова помогли «Оттаве» обыграть «Рейнджерс», Панарин забил 6-й гол в сезоне, Малкин набрал первое очко после травмы. Результаты матчей – здесь.

7. НБА. «Миннесота» принимает «Милуоки», «Финикс» играет с «Филадельфией». Все результаты дня – здесь.

8. WADA обсудило возможные санкции по отношению к РУСАДА. Вопрос надеются решить до конца года. 47 допинговых дел российских спортсменов отправлены в международные спортивные федерации.

9. Денис Лебедев проведет бой против Табисо Мчуну 21 декабря в Красноярске

10. Умер олимпийский чемпион-1996 по гимнастике Дмитрий Василенко.

11. «ПСЖ» интересуется российским хавбеком Александром Головиным. «Реалу» нужен Рахим Стерлинг, мадридцы готовы включить в сделку Гарета Бэйла.

12. «Бавария» рассматривает кандидатуры Венгера, Рангника, Аллегри и тен Хага. Голландец дистанцировался от слухов, а Басти Швайнштайгер не прочь увидеть в бывшем клубе Жозе Моуринью.

13. РПЛ вошла в топ-10 самых возрастных лиг Европы. Средний возраст игроков – 26,69 года.

14. Россия выиграла мужскую эстафету на Кубке мира по шорт-треку, у Ана – серебро на 1000 м.

Цитаты дня

«Балотелли мог слышать это только в своей голове. У нас в клубе тоже есть негр». Фанат «Вероны» считают, что расистские выкрики послышались Балотелли.

«Для меня Олимпиада как соревнования умерла. Есть мысль, что мне это не надо». Сергей Устюгов не поменял мнение после пропуска Пхенчхана-2018.

«Не думаю, что Загитова и Медведева в одинаковых ситуациях. К Алине не было столько агрессии, сколько было к Жене». Анна Погорилая – о разнице в отношении к двум самым популярным фигуристкам России.