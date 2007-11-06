Дисквалифицированным за допинг в России могут запретить занимать государственные и муниципальные должности

Министерство спорта России намерено инициировать внесение в Федеральный закон о физической культуре и спорте поправок, которые запретят дисквалифицированным за нарушение антидопинговых правил лицам работать на государственных должностях.

Об этом во время Всемирной антидопинговой конференции в польском Катовице сообщил министр спорта России Павел Колобков.

«У нас сейчас пожизненно отстранены от работы восемь тренеров. Кроме того, мы разрабатываем изменения в закон о спорте, которые позволяют не допустить, чтобы отстраненные, дисквалифицированные люди работали в спорте, в том числе на государственных и муниципальных должностях, руководили детско-юношескими спортивными школами.

Такого у нас в законе пока нет, но это необходимо принять», – отметил Колобков.

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