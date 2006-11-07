НБА. «Хьюстон» – «Голден Стэйт», «Клипперс» примут «Милуоки» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей.
«Хьюстон» примет ослабленный травмами «Голден Стэйт». «Клипперс» без отдыхающего Ленарда дома сыграют с «Милуоки» Адетокумбо.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 7 ноября, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
- Дата проведения
- 7 ноября, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 7 ноября, 03.30, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 7 ноября, 03.30, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 7 ноября, 03.30, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 7 ноября, 04.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 7 ноября, 04.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 7 ноября, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Дата проведения
- 7 ноября, 06.00, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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