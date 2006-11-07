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Sports.ru NBA

    НБА. «Хьюстон» – «Голден Стэйт», «Клипперс» примут «Милуоки» и другие матчи

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    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей.

    «Хьюстон» примет ослабленный травмами «Голден Стэйт». «Клипперс» без отдыхающего Ленарда дома сыграют с «Милуоки» Адетокумбо.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Индиана – Вашингтон 22:20 (1 четверть)
    Дата проведения
    7 ноября, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
    Онлайн матча Превью

    Детройт – Нью-Йорк 20:16 (1 четверть)
    Дата проведения
    7 ноября, 03.00, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча Превью

    Хьюстон – Голден Стэйт
    Дата проведения
    7 ноября, 03.30, «Toyota Center»
    Онлайн матча Превью

    Торонто – Сакраменто
    Дата проведения
    7 ноября, 03.30, «Scotiabank Arena»
    Онлайн матча Превью

    Атланта – Чикаго
    Дата проведения
    7 ноября, 03.30, «State Farm Arena»
    Онлайн матча Превью

    Мемфис – Миннесота
    Дата проведения
    7 ноября, 04.00, «FedExForum»
    Онлайн матча Превью

    Даллас – Орландо
    Дата проведения
    7 ноября, 04.30, «American Airlines Center»
    Онлайн матча Превью

    Юта – Филадельфия
    Дата проведения
    7 ноября, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча Превью

    Клипперс – Милуоки
    Дата проведения
    7 ноября, 06.00, «Staples Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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