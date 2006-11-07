НБА. «Хьюстон» – «Голден Стэйт», «Клипперс» примут «Милуоки» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата пройдут девять матчей.

«Хьюстон» примет ослабленный травмами . «Клипперс» без отдыхающего Ленарда дома сыграют с Адетокумбо.

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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