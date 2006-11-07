«Реал» разгромил «Галатасарай» (6:0) и не проигрывает 4 матча

В 4-м туре Лиги чемпионов «Реал» дома разгромил «Галатасарай» (6:0).
Команда Зинедина Зидана довела серию без поражений до четырех игр – три победы и одна ничья.
Мадридский клуб занимает второе место в группе A, набрав 7 очков. Турки набрали 1 балл и замыкают квартет. «ПСЖ» уже вышел в плей-офф.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Галатасарай».
- Дата проведения
- 6 ноября, 23.00, «Сантьяго Бернабеу»
- Голы:
- 1:0 – 4 Родриго, 2:0 – 7 Родриго, 3:0 – 14, пенальти Рамос, 4:0 – 45 Бензема, 5:0 – 81 Бензема, 6:0 – 90 Родриго.
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Реал Мадрид –
Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело (Менди, 42), Вальверде, Каземиро (Модрич, 60), Кроос, Родриго, Бензема, Азар (Иско, 68).
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Галатасарай –
Муслера, Мариано, Луйиндама, Маркао Тейшейра, Нагатомо (Бююк, 88), Сери, Нзонзи (Байрам, 46), Лемина, Фегули, Андоне (Донк, 46), Бабел.