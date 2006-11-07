«Реал» разгромил «Галатасарай» (6:0) и не проигрывает 4 матча

В 4-м туре Лиги чемпионов дома разгромил «Галатасарай» (6:0).

Команда Зинедина Зидана довела серию без поражений до четырех игр – три победы и одна ничья.

Мадридский клуб занимает второе место в группе A, набрав 7 очков. Турки набрали 1 балл и замыкают квартет. «ПСЖ» уже вышел в плей-офф.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Галатасарай».

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