«Реал» разгромил «Галатасарай» (6:0) и не проигрывает 4 матча

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В 4-м туре Лиги чемпионов «Реал» дома разгромил «Галатасарай» (6:0).

Команда Зинедина Зидана довела серию без поражений до четырех игр – три победы и одна ничья.

Мадридский клуб занимает второе место в группе A, набрав 7 очков. Турки набрали 1 балл и замыкают квартет. «ПСЖ» уже вышел в плей-офф.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Галатасарай».

Реал Мадрид Испания – Галатасарай Турция 6:0 (4:0, 2:0)
Дата проведения
6 ноября, 23.00, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 4 Родриго, 2:0 – Родриго, 3:0 – 14, пенальти Рамос, 4:0 – 45 Бензема, 5:0 – 81 Бензема, 6:0 – 90 Родриго.
Реал МадридКуртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело (Менди, 42), Вальверде, Каземиро (Модрич, 60), Кроос, Родриго, Бензема, Азар (Иско, 68).
ГалатасарайМуслера, Мариано, Луйиндама, Маркао Тейшейра, Нагатомо (Бююк, 88), Сери, Нзонзи (Байрам, 46), Лемина, Фегули, Андоне (Донк, 46), Бабел.
Предупреждения:
Нзонзи (13), Вальверде (42), Бабел (57).

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