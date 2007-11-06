Черчесов о том, связывалась ли с ним «Бавария»: «Пока нет»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что не получал предложение от «Баварии».

– Вы хорошо говорите по-немецки. Из «Баварии» не звонили?

– Нет, пока нет, – сказал Черчесов в интервью польскому Polsat Sport.

«Бавария» ведет поиски нового главного тренера после увольнения Нико Ковача. Ранее сообщалось, что главным претендентом на вакантный пост является Арсен Венгер.

Ковач справился: навел в «Баварии» порядок после Анчелотти, выиграл три трофея, посадил Мюллера. Дальше нужен топ-тренер