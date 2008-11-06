Хабиб присутствует на матче «Локо» – «Юве». Фанаты его освистали

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов присутствует на матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Локомотив» – «Ювентус» (1:1, второй тайм) на «РЖД Арене».
О том, что 31-летний Нурмагомедов посетил игру, в перерыве объявил диктор на стадионе.
Фанатская трибуна освистала спортсмена, болельщики на центральных секторах поаплодировали.
Хабиб ранее говорил, что дружит с нападающим туринского клуба Криштиану Роналду.
Ви-Ай-Пи гость pic.twitter.com/su3bmhmg0A— Polina Kuimova (@ap_alexeeva) November 6, 2019
На Sports.ru можно посмотреть трансляцию матча «Локомотив» – «Ювентус» в прямом эфире. Также доступна текстовая онлайн-трансляция.