Хабиб присутствует на матче «Локо» – «Юве». Фанаты его освистали

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов присутствует на матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Локомотив» – (1:1, второй тайм) на «РЖД Арене».

О том, что 31-летний Нурмагомедов посетил игру, в перерыве объявил диктор на стадионе.

Фанатская трибуна освистала спортсмена, болельщики на центральных секторах поаплодировали.

Хабиб ранее говорил, что дружит с нападающим туринского клуба Криштиану Роналду.

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