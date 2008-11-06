WADA: «Россия ответила на все вопросы по московской антидопинговой лаборатории»

Глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тэйлор заявил, что Россия ответила на все вопросы WADA по поводу несоответствия данных московской антидопинговой лаборатории.
Накануне журналист ARD Хайо Зеппельт сообщил, что 8 вопросов из 31 остались без ответа.
«Да, Россия представила ответы на 31 вопрос. Теперь мы ждем мнения экспертов, которые действительно очень хорошо разбираются в этих деталях.
Они отчитаются перед нами после того, как встретятся с российскими экспертами на следующей неделе», – сказал Тэйлор.
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