WADA: «Россия ответила на все вопросы по московской антидопинговой лаборатории»

Глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства ( ) Джонатан Тэйлор заявил, что Россия ответила на все вопросы WADA по поводу несоответствия данных московской антидопинговой лаборатории.

Накануне журналист ARD Хайо Зеппельт сообщил, что 8 вопросов из 31 остались без ответа.

«Да, Россия представила ответы на 31 вопрос. Теперь мы ждем мнения экспертов, которые действительно очень хорошо разбираются в этих деталях.

Они отчитаются перед нами после того, как встретятся с российскими экспертами на следующей неделе», – сказал Тэйлор.

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