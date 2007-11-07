Два фаната «Локо» пытались прорваться на поле во время игры с «Юве». Один сломал руку

«Локомотив» усступил (1:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин в прямом эфире сообщил, что два болельщика попытались прорваться на поле.

Один из фанатов в итоге сорвался и упал с трибуны. Ему оказали медицинскую помощь.

Пострадавшим фанатом оказался блогер Субхан Мамедов. Позже он выложил в сторис инстаграма видео, снятое после падения. Он сообщил, что сломал руку.

Следить за ходом игры вы могли по текстовой трансляции Sports.ru.

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