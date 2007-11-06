Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал, почему заменил нападающего команды в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива» (2:1).

«Он заменен из-за опасений за его физическое состояние. Уже в конце первого тайма были признаки для беспокойства, во втором тайме тоже были такие моменты, когда он ускорялся.

Опасались, что он может получить повреждение, которое может помешать ему в будущем.

Что касается Дугласа Косты, он всегда является очень важным игроком для нас, но сейчас он не в лучших кондициях. У него пока нет той скорости, которая ему присуща, но у него прекрасная техника.

Ни он, ни Рэмзи не могли играть оба матча полностью, поэтому приняли решение их чередовать. Ему по-прежнему есть, над чем работать», — сказал Сарри.

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