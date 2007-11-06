Президент Владимир Кияев ответил на претензии по поводу условий в академии клуба.

Ранее Ирина Аквилонова, мать одного из воспитанников академии «Оренбурга», рассказала, что большая часть расходов на организацию тренировочного процесса и соревнований ложится на родителей.

«У нас сколько есть средств, на них помощь мы и оказываем, не более того. На территориях детским спортом занимаются муниципалитеты. Мы эту ответственность взяли на себя, занимаемся развитием детского спорта, где воспитываются порядка 450 футболистов, 350 хоккеистов и 800 теннисистов.

При этом мы не имеем ни копейки денег ни с городского, ни с областного бюджета. Это нормально? Еще нам претензии выставляют. Не ценится наш вклад? Так оно и есть, в меру наших сил и возможностей мы делаем все.

Сейчас мы рассматриваем вопрос о строительстве манежа и полноценной академии. Но это все в пределах средств, которые у нас выделяются на решение социальных вопросов. Мы могли бы построить базу на Черном море или еще где-то, но мы вкладываем здесь. Я сам родитель, у меня сын занимался хоккеем, мы вкладывались с родителями: брали в аренду автобус и ездили по городам и соревнованиям, что тут такого особенного?

Уж как-то больно в тепличных условиях наши родители хотят жить. Форму для них купили, мячи купили, тренера с неплохой зарплатой поставили, чтобы он занимался. И то, что они иногда оплачивают поездки… Ну, в конце концов, не ездите, тренируйтесь здесь. Сколько есть возможностей, столько мы и выделяем, мы живем строго по бюджету, где все расписано, каждая копейка. Хотели бы выделять больше с удовольствием, но, к сожалению, наши возможности ограничены», — сказал Кияев.

Мать ребенка из академии «Оренбурга»: «У нас нет никаких условий! Все турниры проходят за счет родителей»