Часть болельщиков не попадет на матч «Локо» – «Юве». Они купили билеты на левых сайтах, кто-то – за 64 тысячи рублей

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Часть болельщиков не может попасть на матч группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Ювентусом».

По информации журналиста Sport24 Ярослава Кулемина и корреспондента «Чемпионата» Полины Куимовой, люди купили билеты на неофициальных сайтах и заплатили за них от 7 до 64 тысяч рублей.

Игра состоится сегодня в Москве и начнется в 20:55 по местному времени.

На Sports.ru можно посмотреть трансляцию матча в прямом эфире. Также будет доступна текстовая онлайн-трансляция

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