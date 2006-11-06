Часть болельщиков не может попасть на матч группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Ювентусом».
По информации журналиста Sport24 Ярослава Кулемина и корреспондента «Чемпионата» Полины Куимовой, люди купили билеты на неофициальных сайтах и заплатили за них от 7 до 64 тысяч рублей.
Игра состоится сегодня в Москве и начнется в 20:55 по местному времени.
На Sports.ru можно посмотреть трансляцию матча в прямом эфире. Также будет доступна текстовая онлайн-трансляция.
Все эти люди брали билеты на левых сайтах (некоторые за 7к) и на матч, скорее всего, не попадут. #ЛокомотивЮвентус pic.twitter.com/2hZIBT4XPd— Ярослав Кулемин (@ya_coolemin) November 6, 2019
Этот человек купил билет за 60к. Билет поддельный. #ЛокомотивЮвентус pic.twitter.com/xA2YQ67zxg— Ярослав Кулемин (@ya_coolemin) November 6, 2019
На входе адок: множество людей купили билеты, пришли, а они оказались фальшивыми. Вот этот мужчина приобрёл билет за 64 тысячи на каком-то сайте pic.twitter.com/tR0eWbdV04— Polina Kuimova (@ap_alexeeva) November 6, 2019