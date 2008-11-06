Брат Нигматуллина с сыновьями купил фальшивые билеты на игру «Локо» – «Ювентус»

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин сообщил, что его родственники приобрели фальшивые билеты на матч Лиги чемпионов против «Ювентуса».

«Брат с сыновьями прилетел из Казани на «Ювентус», а билеты оказались фальшивыми», – написал Нигматуллин в твиттере.

Ранее появилась информация, что часть болельщиков не смогла попасть на игру, купив билеты на неофициальных сайтах по цене от 7 до 64 тысяч рублей.

На Sports.ru можно посмотреть трансляцию матча «Локомотив» – «Ювентус» в прямом эфире. Также доступна текстовая онлайн-трансляция.