Нобель Арустамян: «За Дриусси и Краневиттера «Интер» Бекхэма готов заплатить «Зениту» 30 млн долларов»

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Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси и хавбек Матиас Краневиттер могут перейти в «Интер Майами», принадлежащий Дэвиду Бекхэму. Об этом сообщил комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян.

«Пока Артем Дзюба никуда не уходит, «Зенит» уже этой зимой может расстаться с двумя аргентинцами. Их пытается переманить «Интер» — не тот, где Антонио Конте, а где Дэвид Бекхэм.

Новая команда МЛС «Интер Майами» сделала предложение по Себастьяну Дриусси и Матиасу Краневиттеру. «Интеру» требуется усиление — в 2020 году он принимает старт в МЛС.

Агент Эрнан Бергман, который недавно ведет дела Дриусси и Краневиттера, общается с «Зенитом». Аргентинский посредник Алехандро Тарасюк, тесно сотрудничающий с «Интером», ведет переговоры с его директором Полом Макдонофом.

Дриусси и Краневиттер сейчас – главные цели «Интера», за них клуб готов заплатить «Зениту» 30 млн долларов. Переход возможен уже зимой», – написал Арустамян в телеграм-канале.

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