«Ак Барс» обменяет Ожиганова в СКА на Рукавишникова и Тихонова («Чемпионат»)

«Ак Барс» совершит обмен игроками со , утверждает «Чемпионат».

В Санкт-Петербург отправится защитник Игорь Ожиганов, в перейдут защитник Роман Рукавишников и нападающий .

В нынешнем сезоне 27-летний Ожиганов сыграл в 19 матчах регулярного чемпионата , забросив одну шайбу и сделал семь передач, его показатель полезности – «+10».

27-летний Рукавишников в 22 матчах отдал 2 голевые передачи, заработав показатель полезности «-6».

31-летний Тихонов в этом сезоне провел 9 матчей, забив 1 гол при полезности «-1».