«Ак Барс» обменяет Ожиганова в СКА на Рукавишникова и Тихонова («Чемпионат»)

«Ак Барс» совершит обмен игроками со СКА, утверждает «Чемпионат».
В Санкт-Петербург отправится защитник Игорь Ожиганов, в «Ак Барс» перейдут защитник Роман Рукавишников и нападающий Виктор Тихонов-младший.
В нынешнем сезоне 27-летний Ожиганов сыграл в 19 матчах регулярного чемпионата КХЛ, забросив одну шайбу и сделал семь передач, его показатель полезности – «+10».
27-летний Рукавишников в 22 матчах отдал 2 голевые передачи, заработав показатель полезности «-6».
31-летний Тихонов в этом сезоне провел 9 матчей, забив 1 гол при полезности «-1».