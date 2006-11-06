«Ак Барс» обменяет Ожиганова в СКА на Рукавишникова и Тихонова («Чемпионат»)

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«Ак Барс» совершит обмен игроками со СКА, утверждает «Чемпионат».

В Санкт-Петербург отправится защитник Игорь Ожиганов, в «Ак Барс» перейдут защитник Роман Рукавишников и нападающий Виктор Тихонов-младший.

В нынешнем сезоне 27-летний Ожиганов сыграл в 19 матчах регулярного чемпионата КХЛ, забросив одну шайбу и сделал семь передач, его показатель полезности – «+10».

27-летний Рукавишников в 22 матчах отдал 2 голевые передачи, заработав показатель полезности «-6».

31-летний Тихонов в этом сезоне провел 9 матчей, забив 1 гол при полезности «-1».

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