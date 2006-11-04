«Краснодар» спасся в игре с «Ростовом», «Бавария» уволила Ковача, Льюис взял 6-й титул, Барти – чемпионка итогового и другие новости утра

1. «Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в дерби южных столиц, забив на 93-й и 95-й минутах и уйдя со счета 0:2. При первом голе «быков» было подозрение на офсайд, но судьи решили, что все по правилам. Несмотря на упущенную победу, «Ростов» идет по графику клубных рекордов. По итогам дня дончане на 2-м месте в РПЛ, краснодарцы остались на 4-м.

2. «Бавария» уволила тренера Ника Ковача после поражения 1:5 от «Айнтрахта». Любопытно, что полтора года назад Ковач как раз из Франкфурта переходил в Мюнхен.

3. Льюис Хэмилтон стал шестикратным чемпионом «Формулы-1», до рекорда Шумахера остался один титул. Если же говорить конкретно о Гран-при США, то гонку выиграл Боттас, а Квят занял 12-е место, отчасти из-за штрафа.

4. На футбольных полях Европы не так круто, как в матче «Краснодара» с «Ростовом», но можно отметить поражения «Милана» и «Аталанты» и неудачу «Монако» с Головиным в составе.

Действительно интересно было в Англии: «Лестер» обыграл «Кристал Пэлас», а «Тоттенхэм» на 97-й минуте упустил победу над «Эвертоном» и продлил свою плохую серию. Матч «шпор» и «ирисок» омрачила тяжелая травма Гомеша. У португальца, очевидно, сломана нога.

5. В финале итогового турнира WTA Эшли Барти победила Элину Свитолину. Австралийка выиграла дебютный для себя итоговый турнир. Она лидер сезона по титулам, финалам, победам и призовым!

6. Новак Джокович тоже хорош! Серб выиграл 34-й «Мастерс» и вошел в пятерку самых титулованных теннисистов в истории.

7. Бывший чемпион мира по боксу Сергей Ковалев был доставлен в больницу после боя против Сауля Альвареса. Промоутер сообщила, что это мера предосторожности. Ковалев опубликовал запись, в которой обещал вернуться, несмотря на поражение от Канело.

8. В КХЛ «Авангард» выиграл у московского «Динамо», «Салават» забросил 9 шайб «Динамо» Минск, СКА по буллитам победил Ригу.

9. В НХЛ два очка Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Калгари», Овечкин пятым среди россиян провел 1100+ матчей в регулярке. «Анахайм» уступил «Чикаго».

10. В НБА «Майами» разгромил «Хьюстон», «Клипперс» принимают «Юту». Другие результаты – здесь.

Далее цитаты.

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