WADA: «Возможно, комитет по соответствию не будет рекомендовать отстранить РУСАДА»

Глава Комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тэйлор заявил, что, возможно, его комитет не будет рекомендовать WADA лишать РУСАДА статуса соответствия.
«По существующим правилам РУСАДА несет всю ответственность, даже если нарушение совершено другими людьми или организациями, к которым РУСАДА не имеет отношения.
Однако, согласно международным стандартам, национальное антидопинговое агентство продолжит свою работу. Но, возможно, комитет по соответствию не будет рекомендовать отстранить РУСАДА.
Мы должны дождаться отчета экспертов», – сказал Тэйлор.
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