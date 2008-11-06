WADA: «Возможно, комитет по соответствию не будет рекомендовать отстранить РУСАДА»

Глава Комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства ( ) Джонатан Тэйлор заявил, что, возможно, его комитет не будет рекомендовать WADA лишать статуса соответствия.

«По существующим правилам РУСАДА несет всю ответственность, даже если нарушение совершено другими людьми или организациями, к которым РУСАДА не имеет отношения.

Однако, согласно международным стандартам, национальное антидопинговое агентство продолжит свою работу. Но, возможно, комитет по соответствию не будет рекомендовать отстранить РУСАДА.

Мы должны дождаться отчета экспертов», – сказал Тэйлор.

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