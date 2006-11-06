Голкипер и сборной России Гильерме высказался о негативном отношении некоторых болельщиков к выступлению натурализованных игроков за сборную России.

«Я это очень уважаю. Я принял это очень спокойно.

В России на моей позиции, вратарь, всегда играл: Яшин, Дасаев, Акинфеева даже не говорю. Я это уважаю и понимаю.

Но я должен использовать это. Это дает мотивацию, чтобы я всегда старался играть на самом высоком уровне и никаких претензий не было. Я знаю, какая ответственность.

Я хорошо к этому отношусь, я понимаю, что особенно здесь, в России, очень большой патриотизм.

Я не за то, чтобы игрок-иностранец пришел в Россию, отыграл два года, очень хорошо сыграл, ему сразу дали гражданство и в сборную. Я не за. Но я считаю, что я уже 12 лет в России, у меня здесь есть какая-то история, культуру вашу знаю. Не чувствую себя некомфортно в этой ситуации.

Не чувствую, когда выхожу на поле: «Что я здесь делаю, я ведь не русский». Я не стесняюсь этого», – сказал Гильерме.

«Все вратари – дураки! Это я еще спокойный». Гильерме вспоминает пальцы в задницах, а Сычев – модный лук Смородской