Панарин стал 3-й звездой матча с «Детройтом»: 7-й гол в сезоне, передача, очки в 6 играх подряд

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Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (5:1). 

Россиянин поразил пустые ворота, забросив 7-ю шайбу в сезоне, и выступил ассистентом при голе Райана Строума.

Результативная серия игрока достигла 6 матчей, всего у него стало 14 (7+7) очков в 13 матчах сезона. 

Панарин провел на льду 16 минут 43 секунды (3:41 – в большинстве, полезность «+1») и забил единственным броском в створ. Статистика потерь и перехватов – 2:2. 

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