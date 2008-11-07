В матче 4-го тура Лиги чемпионов «Атлетико» уступил «Байеру» (1:2).

Таким образом, еще сохраняет шансы на выход в плей-офф турнира.

После 4 туров в группе D с 10 очками занимает 1-е место, досрочно обеспечив себе выход в 1/8 финала, «Атлетико» с 7 очками – 2-е, «Локомотив» с 3 очками – 3-е, с 3 очками – 4-е.

В 5-м туре московскому клубу предстоит сыграть дома с «Байером» (первый матч 2:1), в 6-м – с в гостях (первый матч 0:2).

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