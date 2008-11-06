«Арсенал» не побеждает в четырех матчах

«Арсенал» сыграл вничью с «Виторией Гимараэш» в матче 4-го тура группового раунда Лиги Европы (1:1).
Лондонская команда, пропустившая в добавленное время, не может победить уже в четырех матчах кряду во всех турнирах – все игры завершились ничейным результатом, а «Ливерпулю» в Кубке лиги «канониры» уступили в серии пенальти (4:5).
В последних шести матчах «Арсенал» одержал всего одну победу.
Ранее появилась информация, что клуб контактировал с бывшим тренером «Манчестер Юнайтед» и «Челси» Жозе Моуринью.