«Арсенал» не побеждает в четырех матчах

«Арсенал» сыграл вничью с «Виторией Гимараэш» в матче 4-го тура группового раунда (1:1).

Лондонская команда, пропустившая в добавленное время, не может победить уже в четырех матчах кряду во всех турнирах – все игры завершились ничейным результатом, а «Ливерпулю» в Кубке лиги «канониры» уступили в серии пенальти (4:5).

В последних шести матчах одержал всего одну победу.

Ранее появилась информация, что клуб контактировал с бывшим тренером «Манчестер Юнайтед» и «Челси» Жозе Моуринью.