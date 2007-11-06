Гильерме ошибся после штрафного Роналду, пропустив мяч между ног

Теги Локомотив Криштиану Роналду Ювентус премьер-лига Россия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Гильерме Футбол

«Ювентус» открыл счет в матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Локомотива» (1:0, первый тайм).

Отличился полузащитник туринцев Аарон Рэмзи, добивший мяч в пустые ворота с близкого расстояния в результате ошибки вратаря железнодорожников Гильерме, который не смог зафиксировать мяч после удара со штрафного в исполнении Криштиану Роналду.

Голкипер «Локо» пропустил мяч между ног, позволив ему покатиться в сторону ворот, и Рэмзи добил его в сетку.

Фото: кадры из трансляции «Матч ТВ»

На Sports.ru можно посмотреть трансляцию матча «Локомотив» – «Ювентус» в прямом эфире. Также доступна текстовая онлайн-трансляция

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья