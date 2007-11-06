Гильерме ошибся после штрафного Роналду, пропустив мяч между ног

«Ювентус» открыл счет в матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Локомотива» (1:0, первый тайм).

Отличился полузащитник туринцев Аарон Рэмзи, добивший мяч в пустые ворота с близкого расстояния в результате ошибки вратаря железнодорожников Гильерме, который не смог зафиксировать мяч после удара со штрафного в исполнении Криштиану Роналду.

Голкипер «Локо» пропустил мяч между ног, позволив ему покатиться в сторону ворот, и Рэмзи добил его в сетку.

Катастрофическая ошибка Гилерме после штрафного Криштиану. Так выглядит ночной кошмар Маринатоhttps://t.co/N79FVh5x3Q#ЛокоЮве pic.twitter.com/ZDDgElUffB — Матч ТВ (@MatchTV) November 6, 2019

Фото: кадры из трансляции «Матч ТВ»

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