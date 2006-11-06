«Зенит» опять проиграл в ЛЧ, феерия «Челси» и «Аякса», победы «Боруссии» и «Ливерпуля», Фомин и Чистяков в сборной России и другие новости утра

1. «Зенит» вновь проиграл «Лейпцигу» (кстати, это первое поражение на «Газпром Арене» в сезоне) в Лиге чемпионов и опустился на 3-е место в группе. Вторым теперь идет «Лион», который разобрался с «Бенфикой».

Сегодня «Локомотив» дома сыграет с «Ювентусом». Для «Локо» это матч жизни: победа «Юве» и выигрыш «Атлетико» в Германии лишат железнодорожников шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов. В Турине команде Семина почти удалось невероятное, может быть, в Москве получится взять очки? Держите 1000 рублей на ставку бесплатно и заряжайте на матч без всякого риска!

2. «Челси» и «Аякс» дали угля: голландцы вели 4:1, схлопотали две красные и упустили победу – 4:4 в самом огненном матче вечера. «Боруссия» тоже блеснула, отыгравшись с 0:2 в матче с «Интером» и забив три мяча во втором тайме (Конте после игры был очень зол).

«Ливерпуль» одолел «Генк» и ворвался на первое место в группе благодаря ничьей «Наполи», «Барселона» не смогла забить «Славии» и второй раз на групповом этапе сыграла 0:0, «Валенсия» разгромила «Лилль» (правда, Черышев сломался). Все результаты – здесь.

3. Жемалетдинов, Фомин, Чистяков, Комличенко – в составе сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино. Между прочим, Фомина зимой может купить ЦСКА,

4. Россия не ответила на 8 вопросов WADA из 31, а также не предоставила аналитические данные по ЭПО, сообщил журналист немецкого канала ARD Хайо Зеппельт.

5. Арбитр Владислав Безбородов обслужит матч «Локомотив» – «Краснодар» с ВАР и другие назначения 16-го тура РПЛ.

6. НХЛ. «Коламбус» проиграл «Вегасу», «Торонто» победил «Лос-Анджелес». Другие результаты – здесь.

7. «Бавария» продолжает поиски нового тренера. Мюнхенцы общались с Томасом Тухелем, но он не уйдет из «ПСЖ» до лета. Эрик тен Хаг также отказался покинуть «Аякс» по ходу сезона.

8. Итоговый турнир ATP. Даниил Медведев попал в группу с Надалем, Циципасом и Зверевым. Матчи начнутся в воскресенье.

9. Нападающий Никита Щербак подписал контракт с «Трактором». Ранее он покинул «Авангард», который сперва сократил ему заплату, а потом разорвал контракт.

10. 83,9% – средняя заполняемость стадиона «Краснодара» в 1-м круге. Это лучший результат РПЛ.

11. НБА. «Кливленд» уступил «Бостону», «Лейкерс» обыграли «Чикаго». Другие результаты – здесь.

12. «Ливерпуль» сыграет в Кубке лиги 17 декабря – за сутки до матча клубного ЧМ. Мерсисайды объявили, что выставят на игра два разных состава.

13. Средняя посещаемость матчей КХЛ – 6633 зрителя. Это новый рекорд.

14. «Верона» запретила фанату посещать матчи до 2030 года. Он назвал Балотелли «негром».

15. Норвежский биатлонист Йоханнес Бо пропустит январские этапы Кубка мира из-за рождения ребенка.

16. Отменена красная карточка нападающего «Тоттенхэма» Сон Хын Мина за фол на Андре Гомеше, после которого португалец получил тяжелую травму.

17. CHL Canada Russia Series

18. 🐜Полузащитник «Реала» Лука Модрич купил скульптуру бронзового муравья за 5 тысяч евро. Ранее это сделал Рамос. 🤷

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