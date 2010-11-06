ведет поиски нового главного тренера.

По данным Bild, экс-тренер «Хоффенхайма» и Ральф Рангник, который сейчас работает в спортивном департаменте Red Bull, отказался от переговоров с мюнхенцами.

«Нет, Ральф Рангник недоступен [для переговоров]. Мы не считаем, что то, что привносит Ральф Рангник, в настоящее время нужно «Баварии». И именно поэтому нет смысла вести конкретные переговоры», – сказал агент Марк Косицке.

Теперь главный фаворит на пост тренера «Баварии» – . Ранее сообщалось, что Венгера рассматривают в качестве временного кандидата, которого могут пригласить до конца текущего сезона.