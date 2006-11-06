На стадионе «Зенита» могут пройти матчи СКА – ЦСКА и сборной России

В декабре стадион «Зенита» может принять два хоккейных матча.
«Как ожидается, футбольная арена в Санкт-Петербурге в декабре вновь примет два хоккейных матча: игру сборных России и Финляндии 15 декабря в рамках Кубка Первого канала и матч КХЛ между СКА и ЦСКА 19 декабря.
В настоящий момент идут технические согласования», – сообщил источник «Р-Спорт».
Напомним, что в декабре 2018 года стадион «Газпром-Арена» уже принимал матч между сборными России и Финляндии, а также игру регулярного чемпионата КХЛ между СКА и ЦСКА.
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