Победы Испании и Италии, премиальные клубов в РПЛ, бесплатный показ матчей НХЛ и другие новости утра

1. Италия в гостях победила Армению (3:1) в матче квалификации Евро-2020. У итальянцев пять побед подряд с общим счетом 16:2 и рекордная серия без поражений в отборочных турнирах – 13 лет и 35 матчей.

Испания тоже выиграла все пять матчей в отборе к Евро (13:3), тут досталось Румынии (2:1). Испанцы во второй раз выиграли 13 матчей подряд в отборе к Евро. А Рамос забил 21-й гол за Испанию и вошел в топ-10 лучших бомбардиров сборной. Другие результаты дня.

Сегодня Россия сыграет с Шотландией в квалификации Евро-2020. Шотландцы в последнем матче ожидаемо влетели Бельгии, а россияне помучились с Кипром. Впрочем, Черчесов вызвал в команду голеадора Комличенко (5 голов в 4 матчах чешской лиги), так что можно получить 1000 рублей на ставку бесплатно и смело залить на парней без всякого риска!

2. В «Зените» самые большие премиальные в РПЛ – 9 000 евро, «Спартак», ЦСКА, «Краснодар» платят по итогам сезона.

3. Роналду, Месси, Неймар, ван Дейк, Мбаппе, Азар и Тадич вошли в число 55 претендентов на символическую сборную года от FIFPro.

4. «Яндекс» покажет все матчи сезона НХЛ в прямом эфире. 1300 игр! Бесплатные трансляции на три года с русским комментарием.

5. В очередном игровом дне КХЛ «Ак Барс» победил «Йокерит», «Барыс» – «Амур», «Сибирь» обыграла «Адмирал».

6. US Open. Американка Серена Уильямс и канадка Бьянка Андрееску вышли в финал.

7. Трансферное окно закрылось, а новости не иссякли. Маркизио согласовал контракт с «Монако». Дембеле отказал «ПСЖ», так как хочет взять «Золотой мяч» в «Барселоне». У Месси с 2017 года есть право расторгнуть контракт каждое 30 июня. «ПСЖ» предупредил «Барсу», что «Реал» попытается купить Мбаппе в 2020-м.

8. Сеть кинотеатров Okko покажет бой Хабиб – Порье. Нурмагомедов точно получит 6 млн долларов. Дастин уже видит, как досрочно побеждает российского бойца.

9. Марадона возглавил «Химнасию» с последнего места в чемпионате Аргентины. Если и вылетят, то хоть покайфуют.

10. Усачева выиграла короткую программу на этапе юниорского Гран-при в Риге, Хромых – 2-я. Мозалев лидирует у юношей, Самсонов – 4-й.

12-летняя Софья Акатьева сделала два тройных акселя в произвольной программе на открытом первенстве Москвы. Ждем на Олимпиаде-2026.

11. На ЧМ-2019 по баскетболу прошли заключительные матчи 1-го раунда и определились все группы 2-го раунда, где Россия сыграет с Польшей и Венесуэлой.

12. НФЛ. В стартовом матче сезона «Грин-Бэй» победил «Чикаго».

13. Жильбер победил на 12-м этапе «Вуэльты», лидеры общего зачета финишировали в одной группе.

Цитаты дня:

Денис Глушаков: «Заслуга Карреры в чемпионстве огромна. Но «Спартак» стал похож на яблоню, в которую залезли черви»

Алина Загитова: «Каждое утро я взвешиваюсь. Если мне нужно съесть чуть-чуть поменьше, то это чай или кофе»

Артемий Панарин: «Есть реально большой шанс, что буду жить в США после окончания карьеры»

Овечкин о Putin Team: «Рад, что создал это движение. Я уважаю своего президента»

Гарет Бэйл: «Я гольфист. Это прозвище меня полностью устраивает»